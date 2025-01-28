Мэра Ирпеня отстранили от должности по делу о выезде за границу

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Ракурс

Мера Ірпеня Олександра Маркушина відсторонили з посади на два місяці у справі про виїзд за кордон у 2022 році.

Він заявив, що буде подавати апеляцію, повідомляє «Громадське».

Таке рішення судді Світлани Гречаної ірпінський мер назвав «репресією місцевого самоврядування, яка відкрито та безсоромно набирає обертів». Також він звинуватив Гречану в тому, що це рішення їй «спустили зверху» «за великі гроші, квартири і будинки»

Маркушина відправили під варту до 22 березня з можливістю внести заставу 30 млн гривень. Йому закидають виїзд за кордон у 2022 році з особистих причин.

За день до того він заявив, що йому оголосили про підозру і назвав її замовленою.

У ній намалювали незаконний виїзд за кордон у серпні 2022 року, нібито я їхав не по допомогу військовим, а побачити свого 2-річного сина, — написав він.

Наразі міський голова планує подавати апеляцію та оскаржувати рішення. В місті пройшли акції протесту.

Історія питання

За словами Маркушина, його підозра стосується незаконного перетину кордону. Місцеве видання ITV News пише, що Маркушину оголосили підозру за ч. 2 ст. 332 КК України — організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Маркушин заявив, що виїхав через систему «Шлях», забрав два дрони типу Mavic та справді заїхав привітати з днем народження сина Марка, який перебував в Італії як біженець. Він заявив, що має право виїхати до сина без будь-яких додаткових дозволів, оскільки є його єдиним опікуном.

На засіданні посадовець зазначив, що виїхав на кілька днів, після дозволу КОВА. Прокурор натомість заявив, що Маркушин не надавав жодних документів, які підтверджують волонтерську діяльність за кордоном.

Обласна поліція розглядала цю справу два місяці й нічого не знайшла, а ДБР намалювало підозру за два дні. Вважаю, що справа проти мене заполітизована і замовна від моїх опонентів, — заявив Маркушин.

Так, міський голова заявив, що на день народження його сина в Італії також запросив депутатів Ірпінської міськради Олександра Пащинського та Володимира Карплюка. Саме ексочільника Ірпеня Карплюка він звинувачує в «замовленні цієї кримінальної справи». Сам Карплюк публічно не коментував це звинувачення.

Печерський суд Києва обрав Маркушину запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22 березня 2025 року з можливістю внести заставу 30 млн гривень. Також до цієї дати його відсторонили від роботи.