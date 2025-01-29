Грузия ушла из ПАСЕ из-за санкций, но остается в Совете Европы

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ПАРЄ закликала Грузію до нових виборів і обмежила в правах її делегацію.

Асамблея ухвалила резолюцію, в якій вимагає усунути недоліки, виявлені під час останніх парламентських виборів, і «створити виборче середовище, яке сприятиме проведенню нових, справді демократичних виборів у найближчі місяці».

Парламентська Асамблея Ради Європи залишила в силі повноваження грузинської делегації, але з «випробувальним терміном» і назвала умови, які слід виконати, щоб зберегти представництво.

Питання про повноваження грузинської делегації буде переглянуто у квітні.

«За» проголосували 114 депутатів ПАРЄ, проти — 13, семеро утрималися. Грузинська делегація не мала права на участь у голосуванні.

Попередньо було три варіанти: затвердити повноваження, не затверджувати, і третій, компромісний, який і був обраний: затвердити, але «разом із позбавленням чи зупиненням деяких прав представництва».

У прийнятій резолюції названо умови для правлячої партії Грузії:

звільнення політв’язнів;

перегляд спірних законів;

призначення нових парламентських виборів.

ПАРЄ закликає до «інклюзивного процесу» усі зацікавлені сторони в Грузії, включаючи правлячу більшість, опозицію та громадянське суспільство, «з метою термінового усунення недоліків і проблем, виявлених у ході нещодавніх парламентських виборів, та створення виборчого середовища, що сприяє проведенню по-справжньому демократичних нових парламентських виборів».

У резолюції йдеться, що події після парламентських виборів 26 жовтня 2024 року, включаючи порушення свободи зборів та висловлювання, а також придушення опозиції та громадянського суспільства, суперечать зобов’язанням членства Грузії в Раді Європи.

Раніше опозиційні партії Грузії, які пройшли до парламенту, але не визнають результатів виборів, звернулися до ПАРЄ із закликом не підтверджувати повноваження грузинської делегації.

Нинішня делегація «Грузинської мрії» у ПАРЄ складається з чотирьох депутатів: голова делегації Тея Цулукіані, Маріам Лашхі та Гіві Міканадзе — «Грузинська мрія» та Ека Сепашвілі — представник нещодавно зареєстрованої у парламенті групи «Сили народу».

До перегляду статусу грузинської депутації у квітні обмежена частина її повноважень у ПАРЄ. Зокрема, право брати участь у роботі низки комітетів, входити до місії спостереження ПАРЄ за виборами, бути спікером, кандидатом на пост президента ПАРЄ, голів та заголовів комітетів та підкомітетів.

«Грузинська мрія» виступила проти цієї резолюції та закликала Асамблею не приймати її.

«Грузинська мрія» припиняє роботу в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), — оголосила голова грузинської делегації Теа Цулукіані.

Вона заявила, що умови та застереження у прийнятій по Грузії резолюції «неприйнятні, несправедливі та необґрунтовані».

За словами Цулукіані, вимога ПАРЄ про призначення нових виборів «порушує суверенітет Грузії та ігнорує волю понад 1 120 000 виборців (голосували за „Грузинську мрію“ і категорично неприйнятна»).

Прийняти це застереження з нашого боку було б рівносильним зраді нашого електорату і, отже, переважної більшості нашого суспільства… На підставі вищевикладеного ми, члени делегації парламенту Грузії в Страсбурзі, припиняємо роботу в ПАРЄ з сьогоднішнього дня, — заявила Цулукіані, зазначивши, що це «командне рішення «Грузинської мрії»

При цьому вона зазначила, що Грузія залишається членом Ради Європи, а свою роботу в ПАРЄ відновить, «коли зміниться несправедливе ставлення та припиниться шантаж».