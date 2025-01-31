США 1 февраля введут пошлины на импортируемые в страну товары из Китая, Канады и Мексики

США планують запровадити тарифи на імпорт із Канади, Китаю і Мексики з 1 лютого, як це анонсував президент США Дональд Трамп.

Про це 31 січня заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Вона спростувала повідомлення Reuters про те, що тарифи США запрацюють з 1 березня, назвавши його неправдивим.

На товари з Мексики та Канади діятиме 25-відсоткове мито, з Китаю — 10-відсоткове, розповіла прес-секретар Білого дому на брифінгу з журналістами.

За її словами, такі заходи запроваджуються у відповідь на нелегальні постачання до Сполучених Штатів фентанілу, внаслідок чого «загинули десятки мільйонів» американців.

Раніше 31 січня Reuters з посиланням на джерела написало про рішенні Вашингтона відкласти введення мит до першого березня. За інформацією агентства, Трамп має намір оголосити про запровадження тарифів першого лютого, але чинності вони набудуть лише через місяць. Це, за словами співрозмовників, дасть можливість для переговорів між країнами.

У Канаді попередили, що якщо США введуть 25-відсоткові тарифи на імпорт, то вони будуть змушені купувати нафту у геополітичних конкурентів, таких як Венесуела.

Багато нафтопереробних заводів у США залежать від важкої нафти, що видобувається у Канаді чи Венесуелі, а не від більш легких сортів сланцевої нафти. Трамп розглядав можливість виключення імпорту нафти з тарифів, які він хоче запровадити проти Канади.