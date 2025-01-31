В ОВА показали последствия ракетного удара по центру Одессы

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Від російських ударів увечері 31 січня постраждав історичний центр Одеси. В ОВА показали наслідки ракетного удару по центру міста. Моніторингові пабліки писали про запуск трьох балістичних ракет.

Двоє постраждалих жінок у стані середньої тяжкості. На місці продовжують працювати всі відповідні служби.

Відомо, що прилетіло в район готелю «Бристоль», де дуже часто зупиняються дипломати.

Під час ракетного удару поруч з «Бристолем» бачили автомобіль з дипломатичними номерами, пише «Думська».⁠ Уся вулиця всипана осколками, пошкоджено пам’ятку архітектури, якою є споруда готелю, та авто.

Видання повідомляє, що постраждала співробітниця готелю. Її привалило до бомбосховища, їй надавали першу допомогу співробітники салону краси, що знаходяться біля готелю. Потім жінку відвезли до лікарні.

На даху «Бристоля» рятувальники ще борються із вогнем, заявили у пресслужбі ДСНС.

Готель пошкоджено з першого до четвертого поверху. Також відомо, що одну з постраждалих врятували на другому поверсі, де її завалило конструкціями, що обвалилися, будівлями.

Будівля готелю «Брістоль» збудована в 1898—1899 роках за проектом архітектора Олександра Бернардацці. Італійська (колишня Пушкінська) і Грецька вулиці усипані уламками.

У мережі поширили відео з підземного паркінгу, де люди ховалися від ракет.