Медицинский самолет разбился в Филадельфии Фото: CBS News Philadelphia

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Авіакатастрофа сталася у Сполучених Штатах Америки ввечері 31 січня.

Вчора ввечері у Філадельфії розбився медичний літак Learjet 55, що прямував до Спрінгфілда (Міссурі). Він вилетів із аеропорту Northeast Philadelphia, але через кілька хвилин упав у житловому районі неподалік торгового центру Roosevelt Mall. На борту перебували шість осіб: четверо членів екіпажу, дитина-пацієнт та його супровідник. Всі вони загинули. Про це повідомляє CBS News Philadelphia.

Через авіатрощу спалахнули кілька житлових будинків і автомобілів у районі Коттман-авеню та Рузвельт-бульвару. Також уламки повітряної машини пошкодили бізнес-центри поблизу.

Місцева влада наразі не може назвати точну кількість загиблих. Причини аварії наразі невідомі, їх встановить розслідування.

Нагадаємо, 29 січня сталася авіакатастрофа над Вашингтоном — зіткнулися літак American Airlines та військовий гелікоптер Black Hawk. На борту літака було 64 особи, а на борту вертольоту — троє військовослужбовців. Ніхто не вижив.

Джерело: CBS News Philadelphia