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Ракурс
Последствия российского авиаудара по Судже, скриншот видео

Рашисты целенаправленно ударили КАБом по интернату в Судже — Генштаб (ВИДЕО)

1 фев 2025, 21:27
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Російська авіація сьогодні, 1 лютого, о 16.54 завдала удару керованою авіаційною бомбою по інтернату в місті Суджа Курської області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Генштаб ЗСУ, опублікувавши відповідне відео.

Удару завдано цілеспрямовано, — наголошують у Генштабі.

Зазначається, що на момент атаки в приміщенні перебували десятки місцевих жителів, які готувалися до евакуації.

Російська сторона володіла інформацією, що в інтернаті знаходяться виключно цивільні — місцеві жителі, серед яких жінки та діти, — зазначили у Генштабі. — Наразі робиться все можливе для порятунку вцілілих.

У Генштабі наголошують, що удар по інтернату в Суджі — це черговий воєнний злочин російської влади, спрямований проти мирного населення:

Російська армія щодня тероризує українські міста ракетними та дроновими ударами, знищуючи житлові будинки, школи, лікарні. Тепер вона почала цілеспрямовано вбивати й власних мирних громадян.

За кожен воєнний злочин терористи обов’язково понесуть відповідальність, — додали у Генштабі ЗСУ.

Источник: Ракурс


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