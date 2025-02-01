Рашисты целенаправленно ударили КАБом по интернату в Судже — Генштаб (ВИДЕО)https://racurs.ua/n203700-rashisty-celenapravlenno-udarili-kabom-po-internatu-v-sudje-genshtab-video.htmlРакурс
Російська авіація сьогодні, 1 лютого, о 16.54 завдала удару керованою авіаційною бомбою по інтернату в місті Суджа Курської області.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Генштаб ЗСУ, опублікувавши відповідне відео.
Удару завдано цілеспрямовано, — наголошують у Генштабі.
Зазначається, що на момент атаки в приміщенні перебували десятки місцевих жителів, які готувалися до евакуації.
Російська сторона володіла інформацією, що в інтернаті знаходяться виключно цивільні — місцеві жителі, серед яких жінки та діти, — зазначили у Генштабі. — Наразі робиться все можливе для порятунку вцілілих.
У Генштабі наголошують, що удар по інтернату в Суджі — це черговий воєнний злочин російської влади, спрямований проти мирного населення:
Російська армія щодня тероризує українські міста ракетними та дроновими ударами, знищуючи житлові будинки, школи, лікарні. Тепер вона почала цілеспрямовано вбивати й власних мирних громадян.
За кожен воєнний злочин терористи обов’язково понесуть відповідальність, — додали у Генштабі ЗСУ.