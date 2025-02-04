Палата ВРП рекомендует уволить судью с «пленок ОАСК»

Дисциплинарная палата рекомендует уволить Евгения Аблова, фото: ЦПК

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Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя внесла подання про звільнення судді Окружного адмінсуду Києва Євгенія Аблова, який фігурує на «плівках ОАСК».

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Це той Аблов, який у свій час зобов’язав Беркут розігнати Майдан для встановлення новорічної ялинки, допомагав фігурантам справи «рюкзаків Авакова» та блокував перейменування УПЦ МП в РПЦ, — наголосили у ЦПК. — Крім того, Аблов отримав право приватизувати службову квартиру, яку згодом продав за 9 млн грн.

У ЦПК зазначають, що Аблов всіляко затягував розгляд своєї справи, не приходив на засідання Дисциплінарної палати, пояснюючи це хворобою.

Членам палати ВРП вчора довелось розглянути 10 різноманітних клопотань та відводів судді. Засідання переривали через те, що Аблов брав участь у розгляді кримінальної справи у ВАКС, — розповіли в ЦПК.

Але все ж Перша дисциплінарна палата прослухала декілька фрагментів «плівок ОАКС» за участю Аблова і одноголосно ухвалила рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, — додали в ЦПК.

Зазначається, що Аблова рекомендували звільнити з посади без довічних виплат і вихідної допомоги. Рішення ухвалили члени ВРП Алла Котелевець, Микола Мороз, Юлія Бокова та Оксана Кваша, які підтримали відповідну пропозицію Тетяни Бондаренко.

Остаточне рішення має ухвалити ВРП у повному складі, — зазначили у ЦПК. — Аналогічного рішення очікуємо і щодо судді Вовка.

Аблов і ще шість суддів ОАСК є обвинуваченими у справі «плівок ОАСКу».