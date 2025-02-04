Трамп хочет украинские ископаемые в обмен на военную помощь — чем он интересуется и почему это выгодно

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Дональд Трамп 3 лютого заявив, що для отримання подальшої допомоги від США, Україна має надати доступ до рідкоземельних елементів 一 їх використовують в електронних приладах, запалювальних сумішах, ядерній техніці, а також як каталізатори.

Президент США заявив, що в Україні є «дуже цінні рідкісноземельні метали», а Сполучені Штати хочуть, аби їхні вкладення були певною мірою «гарантовані».

Ми хочемо укласти угоду з Україною, в якій вони гарантуватимуть те, що ми їм даємо, своїми рідкісноземельними металами та іншими речами, — заявив Трамп.

У Центрі економічної стратегії (ЦЕС) пояснили, чому така пропозицыя може бути вигідною для України.

Світове виробництво рідкоземельнмх елементів (скандій, ітрій, лантан та елементи-лантаноїди), складає лише 354 тис. т, з яких 68% припадає на Китай, 12% - на США та 5% - на Австралію. Запаси цих елементів оцінюються в 110 млн т, з них на Китай припадає 44 млн т, на В'єтнам — 22 млн т, на Бразилію — 21 млн т, на Індію — 7 млн т, на Австралію — 6 млн т, на інші країни — 10 млн т, 一 розповідає старший економіст ЦЕС Володимир Ланда.

Україна має дуже обмежені поклади окремих рідкоземельних елементів. Відомо, що частина з них знаходиться на тимчасово окупованих територіях, проте точні дані про ці елементи становлять державну таємницю.

Тож реальний інтерес для закордонних інвесторів становлять інші стратегічні копалини, запаси яких має Україна. Передусім йдеться про титан (використовують у машинобудуванні та виробництві фарб і пластмас), літій (акумуляторні батареї, скло, кераміка) та нікель.

Титан

Україна має близько 1% світових запасів (8 млн т) та до повномасштабного вторгнення забезпечувала 6−7% світового видобування титанових руд та виробництва титанових концентратів. За даними USGS, у 2024 році Україна суттєво скоротила виробництво титану — до 120 тис. т ільменітового та 10 тис. т рутилового концентрату. Найбільший виробник титану в Україні, Об'єднана гірничо-хімічна компанія (UMCC-Titanuim) був приватизований у 2024 році за майже 4 млрд грн.

Літій

Офіційно запаси літію становлять державну таємницю, неофіційно — оцінюються у 500 тис. т. Це менше 2% світових резервів, але значні поклади за мірками європейських країн. Українські запаси найчастіше вважаються другими в Європі за обсягом після Німеччини. Родовище Крута Балка знаходиться в окупації, Шевченківське — на лінії фронту, інші родовища розташовані у відносно безпечній Кіровоградській області.

Україна поки не видобуває літій.

Нікель та кобальт

Підтверджені запаси нікелю в Україні оцінюються у 215 тис. т — при загальносвітових запасах 58 млн т. Крім того нікелеві руди містять кобальт, якого в Україні за різними оцінками до 100 тис т, або трохи менше 1% світових запасів.

Ці метали вважаються критичною сировиною і становлять великий інтерес для промисловості як США, так і ЄС. Залучення іноземних інвесторів до розробки критично важливих корисних копалин дозволить інтегрувати Україну у виробничі ланцюжки.

За оцінкою Forbes за 2023 рік, сукупна вартість корисних копалин в Україні сягає до 15 трильйонів доларів. При цьому понад 70% загальної суми припада­ють на три області — Донецьку, Дніпропетровську та Луганську.