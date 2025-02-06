Келлог ответил Зеленскому на идею о возвращении Украины ядерного оружия

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Ракурс

Україна має мізерні або нульові шанси повернути ядерну зброю. Про це заявив спецпредставник США Кіт Келлог в інтерв’ю Fox News.

Давайте будемо чесними щодо цього, ми обидва знаємо, що цього не станеться, — заявив Кіт Келлог.

За його словами, ймовірність того, що Україна поверне ядерну зброю, знаходиться «між мізерною і нульовою».

Шанс того, що вони отримають свою ядерну зброю назад, — десь між мізерним і нульовим. Будьмо чесними, ми обидва знаємо, що цього не станеться, — заявив спецпредставник Трампа.

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Він зазначив, що ця ідея «приречена на провал». Келлог закликав керуватися здоровим глуздом при оцінці таких пропозицій.

Пам’ятаєте, президент сказав, що ми — уряд здорового глузду. Коли хтось говорить щось подібне, подивіться на результат або потенціал. Це і є використання вашого здорового глузду, — додав він.

Президент України 5 лютого в інтервʼю британському журналісту Пірсу Моргану наголосив, що найшвидший спосіб перейти до дипломатичного розвʼязання війни — це гарантувати сьогодні вступ України до НАТО. Якщо вступ затягнеться, то Україні необхідно повернути ядерну зброю.