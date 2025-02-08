Российская армия обстреляла Херсон, есть раненые. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n203882-okkupanty-udarili-po-hersonu-est-ranenye-video.html

Ракурс

Армія росії 8 лютого завдала артилерійських ударів по Херсону.

Сьогодні вранці під ворожим вогнем опинився Центральний район Херсона. Приходи зафіксовані по оселях та складських приміщеннях. В одному з будинків виникла пожежа, але рятувальники встигли витягти з вогню матір і дитину. Потерпілих доправили до лікарні. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

У 33-річної жінки діагностували мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, контузію. Медики надали їй необхідну допомогу й вона відновлюватиметься вдома. Під наглядом лікарів перебуватиме 11-річний хлопчик. В нього — вибухова травма, контузія та гостра реакція на стрес. Також через обстріли постраждала 57-річна жінка.

Національна поліція поінформувала, що вчора внаслідок обстрілів на Херсонщині одна людина загинула, а шестеро дістали поранення. Росіяни з артилерії, танка і БпЛА обстрілювала Херсон, а також населені пункти Херсонського та Бериславського районів.

Ворожий дрон вбив 38-річного працівника підприємства критичної інфраструктури, який на момент удару ремонтував пошкоджені мережі.

Нагадаємо, 6 лютого російська армія влучила КАБами в багатоповерхівку у селі Миропілля на Сумщині. Внаслідок атаки загинули троє людей.