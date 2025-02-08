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Страны Балтии отсоединились от энергосистемы россии и белоруси
Страны Балтии отсоединились от энергосистемы россии и белорусиhttps://racurs.ua/n203889-strany-baltii-otsoedinilis-ot-energosistemy-rossii-i-belorusi.htmlРакурс
Країни Балтії відключили свої електросистеми від енергомереж рф та білорусі. Цей звʼязок існував ще з часів СРСР.
Литва, Латвія та Естонія мають підʼєднатися до континентальної європейської електромережі через литовсько-польське з'єднання, пише латвійське медіа LSM.
Підʼєднання має відбутися завтра, а поки енергосистеми цих країн працюють в ізольованому режимі, пише Міненерго.
Це ще один історичний день для європейської інтеграції, — прокоментували подію в МЗС Естонії.
Міністри енергетики країн Балтії ще в липні 2024 року підтвердили наміри синхронізувати енергосистеми своїх держав з континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E та в лютому 2025-го від'єднатися від російської.
Досі Литва, Латвія та Естонія разом із росією та білоруссю працювали у загальній системі електропостачання, якою централізовано керують з Москви. Водночас у травні 2022 року країни Балтії повністю припинили імпорт електроенергії з рф.
Без сполучення із загальною російською енергосистемою відтак залишилася Калінінградська область.
Проте там стверджують, що проблем із цим не буде, адже місцеві електростанції нібито повністю забезпечують російський ексклав, який тепер працюватиме в режимі «енергетичного острова».
Від'єднання Литви, Латвії та Естонії від російсько-білоруської енергетичної системи — значна подія для всієї Європи. Адже росія, яка завжди використовує енергоресурси у власних політичних цілях, продовжує втрачати свій вплив на енергетичну сферу європейських країн. Саме такі кроки позбавляють агресора можливості використовувати електроенергетику для шантажу та політичних ігор, — прокоментував рішення баотів міністр енергетики України Герман Галущенко.