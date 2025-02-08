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Ракурс
28 бригада уничтожила российский Су-25 на Торецком направлении

28 бригада уничтожила российский Су-25 на Торецком направлении

8 фев 2025, 15:51
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Військові 28 ОМБр повідомили про збиття російського Су-25 на Торецькому напрямку.

Це сталося 8 лютого. Подробиць наразі немає.

Ще одним російським штурмовиком стало менше на Торецькому напрямку завдяки нашим воїнам ППО, — зазначили українські військові.

Источник: Ракурс


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