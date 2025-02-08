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28 бригада уничтожила российский Су-25 на Торецком направлении
28 бригада уничтожила российский Су-25 на Торецком направленииhttps://racurs.ua/n203890-28-brigada-unichtojila-rossiyskiy-su-25-na-toreckom-napravlenii.htmlРакурс
Військові 28 ОМБр повідомили про збиття російського Су-25 на Торецькому напрямку.
Це сталося 8 лютого. Подробиць наразі немає.
Ще одним російським штурмовиком стало менше на Торецькому напрямку завдяки нашим воїнам ППО, — зазначили українські військові.