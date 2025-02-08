28 бригада уничтожила российский Су-25 на Торецком направлении

Військові 28 ОМБр повідомили про збиття російського Су-25 на Торецькому напрямку.

Це сталося 8 лютого. Подробиць наразі немає.

Ще одним російським штурмовиком стало менше на Торецькому напрямку завдяки нашим воїнам ППО, — зазначили українські військові.