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Последствия российских обстрелов. Фото: Нацполиция
Оккупанты ранили пятерых человек в Херсоне и области (ФОТО)https://racurs.ua/n203916-okkupanty-ranili-pyateryh-chelovek-v-hersone-i-oblasti-foto.htmlРакурс
Херсонщина вкотре зазнала обстрілів з боку окупантів — сьогоднішні удари призвели до поранень п’ятьох осіб.
У неділю вранці ворог вгатив по Центральному району Херсона з реактивних систем залпового вогню. Поранення дістали дві жінки віком 33 та 57 років і 11-річний хлопчик. Медики діагностували у них мінно-вибухові травми, контузії та гостру реакція на стрес. Про це 9 лютого повідомила поліція Херсонської області.
А в Дніпровському районі міста ворожий FPV-дрон атакував блокпост. Внаслідок атаки постраждав 33- річний поліцейський-кінолог разом зі службовим собакою. Правоохоронця з вибуховою травмою, уламковими пораненнями рук та обличчя госпіталізувати, а пса з уламковими пораненнями доправили до ветеринарної клініки.
З артилерії загарбники вдарили по Благовіщенському. Там постраждала 56-річна місцева жителька, яка зазнала мінно-вибухової травми та контузії.
Нагадаємо, 9 лютого у Нікополі на Дніпропетровщині двоє людей дістали поранення внаслідок атаки російського дрона-камікадзе. Постраждали чоловіки 41 і 39 років. Один з них лікуватиметься амбулаторно, а стан іншого тяжкий. Також ворожа атака понівечила АЗС й автівку.