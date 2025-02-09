Неизвестные дроны шпионили за учениями ВСУ в Германии. Фото:

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Ракурс

Невідомі дрони шпигували за навчанням українських військових у Німеччині.

Так, над військовою базою у Швезінгу у січні шість разів виявляли невідомі дрони. На території цієї військової частини українські військові вже кілька місяців проходять навчання на зенітно-ракетних комплексах Patriot. Про це повідомили видання Spiegel та Süddeutsche Zeitung.

Зазначається, що німецькі військові намагалися посадити дрони або ж вистежити місцеперебування операторів. І навіть використовували для цього спеціальні пристрої. Однак зробити це їм так і не вдалося. У Бундесвері підозрюють, що невідомі БпЛА могли запустити з кораблів у Північному або Балтійському морях.

Авіабаза в Північному морі вважається зоною особливої ​​безпеки, бо тренуються солдати армії Німеччини на ЗРК Patriot. Також вже кілька місяців там проходять підготовку українські військові. Німецька армія припускає, що за базою могли шпигувати російські спецслужби.

Нагадаємо, це не перші подібні випадки, коли над базами в Європі, де навчаються ЗСУ, помічають невідомі дрони. Зокрема, в грудні над військовою базою США «Рамштайн» у Німеччині помітили багато невідомих БпЛА. Також безпілотники зафіксували над об'єктами, що належать оборонному концерну Rheinmetall і хімічному концерну BASF. Німецькі органи безпеки тоді шукали операторів дронів, але безуспішно.

Джерела: Spiegel, Süddeutsche Zeitung