Россияне сбросили ФАБ-500 на Краматорск. Фото: Александр Гончаренко

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Армія рф пізно ввечері 9 лютого завдала удару по Краматорську.

Окупанти скинули авіаційну бомбу ФАБ-500 з керованим модулем. Під обстріл потрапила густонаселена житлова забудова. Одна людина загинула внаслідок атаки, а дев’ятеро осіб — постраждали. Про це керівник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко повідомив у Facebook.

За словами начальника МВА, зараз триває ліквідація наслідків обстрілу. Також ворожий удар призвів до пошкодження семи приватних будинків, багатоквартирні будинки, амбулаторія сімейної медицини, освітній заклад та об'єкти торгівлі.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій уточнили, що тіло загиблого чоловіка дістали з-під завалів. Також внаслідок удару загорівся автомобіль, але пожежу оперативно ліквідували.

Нагадаємо, 9 лютого російська авіація завдала по Костянтинівці семи ударів. Поранення дістали п’ятеро людей, всі вони перебувають у лікарнях. Ворожий обстріл пошкодив 127 об'єктів: фасади багатоквартирних та приватних будинків, гаражі й легкові автомобілі, лінії електромережі ДТЕК, газогін та фасад готелю.