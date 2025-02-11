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Ракурс
Мужчины избили военнослужащих ТЦК в Ровенской области во время проверки документов

Мужчины избили военнослужащих ТЦК в Ровенской области во время проверки документов

11 фев 2025, 20:42
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На Рівненщині чоловіки мобілізаційного віку напали на військових ТЦК.

Про це 11 лютого повідомив Рівненський обласний територіальний центр комплектування та СП.

Це сталося під час перевірки військово-облікових документів. Чоловіки нанесли військовим тілесні ушкодження та пошкодили військову техніку. Вони втекли і зараз у розшуку.

Наразі загроз для життя військовослужбовців ТЦК немає. Правоохоронці проводять слідчо-оперативні дії щодо правопорушників.

Згідно із законом, за перешкоджання діяльності ЗСУ порушників карають позбавленням волі до 8 років, а за умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою людей, — до 10 років.

Нагадаємо, що на початку лютого у Рівному, Кам’янець-Подільському та Нікополі у будівлях ТЦК прогриміли вибухи.

Источник: Ракурс


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