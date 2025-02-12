Трамп сообщил, что снова разговаривал с путиным

Дональд Трамп, фото: RawPixel

https://racurs.ua/n204000-tramp-soobschil-chto-snova-razgovarival-s-putinym.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп сьогодні, 12 лютого, провів телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним.

Про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

Я щойно мав тривалу і дуже продуктивну телефонну розмову з президентом росії володимиром путіним. Ми обговорили Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та багато інших тем, — заявив Трамп.

За словами Трампа, обоє «погодилися, що хочуть зупинити мільйони смертей, котрі таються у війні».

Ми домовилися працювати разом, дуже тісно, в тому числі відвідувати країни один одного. Ми також домовилися, що наші відповідні команди негайно розпочнуть переговори, і ми почнемо з того, що зателефонуємо президенту України Зеленському, щоб поінформувати його про нашу розмову, що я і зроблю прямо зараз, — зазначив Трампа.

Трамп додав, що попросив держсекретаря Марко Рубіо, директора ЦРУ Джона Реткліффа, радника з національної безпеки Майкла Волтца і посла та спеціального посланника Стіва Віткоффа очолити переговори.

Мільйони людей загинули у війні, яка не відбулася б, якби я був президентом, але вона сталася, тож вона має закінчитися. Більше не повинно бути втрачено жодного життя, — наголосив Трамп.

Я вірю, що ці зусилля приведуть до успішного завершення, сподіваюсь, незабаром! — резюмував президент США.

Речник путіна Дмитро Мєсков вже заявив, що ця ромова тривала півтори години і що російський диктатор запросив Трампа у Москву. Також Пєсков стверджує, що путін та Трамп домовилися про організацію особистої зустрічі.