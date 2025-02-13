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Ракурс
В Германии впервые экстрадировали украинца, который не хотел возвращаться из-за нежелания служить

В Германии впервые экстрадировали украинца, который не хотел возвращаться из-за нежелания служить

13 фев 2025, 18:07
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Федеральний верховний суд Німеччини вперше схвалив екстрадицію громадянина України. Той намагався уникнути її, посилаючись на небажання служити у ЗСУ з особистих переконань.

Про це пише MDR.

Із запитом про екстрадицію чоловіка, який виїхав до Німеччини, звернулися українські правоохоронці, повідомляє Amal Berlin. На батьківщині йому інкримінують погрози й фізичне насильство над співробітником поліції під час взяття аналізу крові в лікарні. Інші деталі справи, а також ім’я чи вік підозрюваного, не повідомляють.

Після того, як Німеччина почала процедуру екстрадиції українця, той виступив проти. Мовляв, в Україні його можуть призвати у військо, а він цього не хоче «з міркувань совісті», бо не бажає вбивати людей.

Вищий земельний суд Дрездена звернувся до Федерального верховного суду Німеччини з проханням розʼяснити, чи за таких обставин можна задовольнити екстрадиційний запит.

Останній відповів ствердно. Обґрунтування: відмова від військової служби з міркувань совісті не є перешкодою для екстрадиції, якщо держава зазнала нападу в порушення міжнародного права.

Источник: Ракурс


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