У Німеччині вперше екстрадували українця, який не хотів повертатися через небажання служити

https://racurs.ua/ua/n204030-u-nimechchyni-vpershe-ekstraduvaly-ukrayincya-yakyy-ne-hotiv-povertatysya-cherez-nebajannya-slujyty.html

Ракурс

Федеральний верховний суд Німеччини вперше схвалив екстрадицію громадянина України. Той намагався уникнути її, посилаючись на небажання служити у ЗСУ з особистих переконань.

Про це пише MDR.

Із запитом про екстрадицію чоловіка, який виїхав до Німеччини, звернулися українські правоохоронці, повідомляє Amal Berlin. На батьківщині йому інкримінують погрози й фізичне насильство над співробітником поліції під час взяття аналізу крові в лікарні. Інші деталі справи, а також ім’я чи вік підозрюваного, не повідомляють.

Після того, як Німеччина почала процедуру екстрадиції українця, той виступив проти. Мовляв, в Україні його можуть призвати у військо, а він цього не хоче «з міркувань совісті», бо не бажає вбивати людей.

Вищий земельний суд Дрездена звернувся до Федерального верховного суду Німеччини з проханням розʼяснити, чи за таких обставин можна задовольнити екстрадиційний запит. Останній відповів ствердно. Обґрунтування: відмова від військової служби з міркувань совісті не є перешкодою для екстрадиції, якщо держава зазнала нападу в порушення міжнародного права.