Удар россиян по укрытию на ЧАЭС: что говорят на Мюнхенской конференции, в МАГАТЭ и ГСЧС

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На Мюнхенській конференції обурені ударом росіян по укриттю на ЧАЕС.

Зараз атмосфера така, що всі дуже злі від цієї новини тут у Мюнхені. Не «занепокоєні», як часто буває, а справді злі, — написав у своїх соцмережах голова канцелярії президента Андрій Єрмак уранці 14 лютого.

він сказав, що Україна передасть американським партнерам «багато інформації» про цей удар і про те, як росіяни «запускають постійно дрони через Чорнобильську зону».

У 1980-х роках Кремлю весь світ допомагав цю трагедію ліквідовувати, коли Москва кидала на радіацію незахищених людей, Горбачов отримував роботів та техніку і вчених. Потім весь світ інвестував в укриття, а сьогодні ці російські придурки запустили по ньому дрон. США багато грошей та зусиль інвестували в укриття ЧАЕС. Будівництво завершили, коли президентом США був Дональд Трамп, — написав Єрмак.

У МАГАТЕ підтвердили атаку, їхня команда вночі почула вибух на майданчику Чорнобильської АЕС.

Безпілотник врізався в дах. Постраждалих немає, — заявив голова МАГАТЕ Гроссі.

Він зазначив, що цей інцидент і нещодавнє зростання військової активності навколо Запорізької АЕС «підкреслюють постійні ризики для ядерної безпеки».

Немає місця для самозаспокоєння, і МАГАТЕ залишається в стані підвищеної готовності, — сказав він.

Після удару російського дрона по укриттю четвертого енергоблока ЧАЕС показники радіаційного фону залишаються в межах норми. На проммайданчику ЧАЕС зафіксовано 0,57 мкЗв/год, що не перевищує допустимих значень.