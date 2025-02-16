США попросили у ЕС предложения о вооружениях и войсках для Украины в рамках гарантий безопасности

Генсек НАТО Марк Рютте

https://racurs.ua/n204100-ssha-poprosili-u-es-predlojeniya-o-voorujeniyah-i-voyskah-dlya-ukrainy-v-ramkah-garantiy.html

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США попросили європейські країни надати пропозиції про озброєння, миротворчі війська та заходи безпеки, які вони могли б надати Україні в рамках гарантій безпеки.

Про це пише FT із посиланням на джерела.

Держдепартамент запросив детальну інформацію про військову техніку, яку європейські столиці зможуть надати, і кількість військових бригад, які вони будуть готові розгорнути в Україні.

Американський посадовець зазначив, що цей документ запитує «конкретні пропозиції або ідеї» про те, як може виглядати угода про безпеку під керівництвом Європи.

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що Європа не буде фізично сидіти за столом перемовин між рф та Україною, але її інтереси врахують.

Раніше Видання Anxios, яке розкрило подробиці розмови Зеленського та Трампа, зазначило, що президент США підтримав ідею розміщення європейських миротворчих сил в Україні — це може стати однією з гарантій безпеки. Після того AP писало, що група європейських країн непублічно працює над планом відправки військ в Україну, щоб допомогти в повоєнній безпеці.