Порошенко рассказал, когда состоятся выборы в Украине

Петр Порошенко, фото: Mikhail Palinchak/Flickr

https://racurs.ua/n204108-poroshenko-rasskazal-kogda-sostoyatsya-vybory-v-ukraine.html

Ракурс

Вибори в Україні можуть відбутися 26 жовтня 2025 року.

Про це в інтерв’ю виданню «Цензор.нет» заявив п’ятий президент України, лідер «Євросолідарності» Петро Порошенко.

Запишіть — 26 жовтня цього року, — наголосив він.

За словами Порошенка, він такий висновок робить з різних джерел, зокрема у правоохоронних органах, ЦВК та уряді.

За нашими джерелами в поліграфкомбінаті «Україна», який зараз опрацьовує, скільки треба бюлетенів. За нашими джерелами в Центральній виборчій комісії, яка починає внесення змін до реєстру виборців. За нашими джерелами в Мін'єді, що відкривають перший офіс в Берліні. Виключно для підготовки виборів, — розповів він.

Тож, ґрунтуючись на цих даних, Порошенко вважає, що вибори відбудуться у кінці року.

До чого вони мають бути прив’язані? В кінці року мають бути по Конституції вибори парламенту. Хоча вони мали бути два роки тому. І в кінці жовтня у нас мають бути місцеві вибори, — зазначив Порошенко.

Мрія влади провести всі вибори одночасно. Але американці цього не дають робити. І от вони зараз готують все так, щоб лишити без опонентів, — додав він.

За словами Порошенка, сам він проти виборів:

Я вважаю, що може бути ситуація, коли не буде куди вибиратися. Я вважаю, що саме існування держави зараз під загрозою.

Джерело: «Цензор.нет»