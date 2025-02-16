Марко Рубио, фото: Gage Skidmore

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Завершити війну росії проти України буде складно, для цього потрібна буде не одна зустріч.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив про це сьогодні, 16 лютого, в інтерв’ю CBS News, текст якого опублікований на сайті Держдепу.

Ця війна триває вже давно. Вона важка, вона складна. Вона була кривавою; вона коштувала дорого. Тому закінчити конфлікт буде нелегко, — наголосив Рубіо.

Є й інші сторони, які також мають свою думку з цього приводу. Європейський Союз також запровадив санкції. Очевидно, що українці ведуть цю війну. Це їхня країна, і вони перебувають на передовій. Тож одна зустріч нічого не вирішить, — додав він.

Рубіо наголосив, що президент США Дональд Трамп чітко дав зрозуміти — він хоче закінчити цю війну, і якщо з’являться можливості для цього, ними скористаються.

Зрештою, один телефонний дзвінок не принесе миру. Один телефонний дзвінок не розв’яже такої складної війни, як ця, — зазначив Рубіо. — Але я можу вам сказати, що Дональд Трамп є єдиним лідером у світі, який потенційно може розпочати цей процес.

Рубіо зауважив, що російський диктатор володимир путін «висловив зацікавленість у мирі», проте наголосив, що «наступні кілька тижнів і днів визначать, наскільки це серйозно».