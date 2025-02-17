Воздушные силы рассказали, как Patriot сбивали баллистику 12 февраля над Киевом

https://racurs.ua/n204137-vozdushnye-sily-rasskazali-kak-patriot-sbivali-ballistiku-12-fevralya-nad-kievom-video.html

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Повітряні сили розповіли про підрозділ зенітного ракетного комплексу Patriot, який захищає Київщину та столицю від російської балістики.

На відео командир підрозділу Patriot, чиє ім’я не розкривається, розповідає про своє навчання у США, про перше збиття аеробалістичної ракети «Кинджал» 4 травня 2023 року, практичний досвід українських Patriot для партнерів.

А також про успішне збиття шістьох балістичних ракет 12 лютого 2025 року над Києвом, а також про мотивуючі і демотивуючі фактори. Зокрема, йшлося про допис нардепки Мар’яни Безуглої, яка звинуватила ПС у брехні щодо збиття російських ракет.

Запуск 10 ракет із Patriot коштував Україні 30 млн дол., заявив після атаки президент Володимир Зеленський.

Сьогодні по шести балістичних ракетах випущені 10 ракет із «Петріотів». Це 30 мільйонів, — сказав Зеленський перед зустріччю із міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

Нагадаємо, в Повітряних силах повідомляли, що в ніч на 12 лютого 2025 року війська рф завдали удару балістичними ракетами «Іскандер-М» по Києву та Кривому Рогу. Здійснено шість пусків із Брянської області та один — із Криму. Підтверджено збиття шести балістичних ракет «Іскандер-М».

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