Зеленский и Келлог провели встречу в Киеве без заявлений для прессы

Владимир Зеленский и Кит Келлог, фото: «РБК-Украина»

https://racurs.ua/n204211-zelenskiy-i-kellog-proveli-vstrechu-v-kieve-bez-zayavleniy-dlya-pressy.html

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Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 20 лютого, зустрівся у Києві зі спецпредставником США з питань України та росії Кітом Келлогом.

Про це повідомляє «Європейська правда».

Зазначається, що запрошені журналісти очікували після зустрічі на підхід політиків до преси, але він не відбувся. Речник Зеленського Сергій Никифоров повідомив, що спільних заяв для преси Зеленського і Келлога не буде за бажанням Вашингтона:

На прохання американської сторони формат зустрічі передбачає протокольну зйомку і не передбачає заяв або запитань.

Нагадаємо, Келлог вчора, 19 лютого, вперше за час перебування на цій посаді прибув до Києва. Того ж дня він зустрівся з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, керівниками розвідок і спецслужб, а також з очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Джерело: «Європейська правда»