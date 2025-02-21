Продажу оружия Украины заморозили, фото: Freepik

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Ракурс

США зупинили продаж зброї Україні.

Про це інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук заявив секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат із «Голосу» Роман Костенко, повідомляє ТСН.

Одна справа — це допомагати коштами, а ми закупаємо озброєння. Яке зараз, за моєю інформацією, те, що йшло навіть на продажу, воно зупинилося, — наголосив він. — І навіть ті фірми, які готові були вже завтра сюди передавати, вони зараз чекають. Тому що немає рішення.

І всі чекають, чи це рішення буде, щоб хоча б за гроші поставляти сюди озброєння. Будемо сподіватись, що вони хоч за гроші будуть нам давати зброю, — додав він.

Згодом Костенко уточнив, що про повне зупинення поставок наразі не йдеться. Нардеп зазначив, що компанії, які продають безпосередньо зброю в Україну зараз чекають, чим завершаться зустрічі України та США. Вони чекають на політичні рішення, щоб не мати згодом жодних проблем через постачання зброї в Україну.

Є призупинення поставок зброї від компаній, що чекають безпосереднього рішення, що буде відбуватися у політичному полі, — наголосив він.

Також слова Костенка підтвердив народний депутат із «Євросолідарності» Олексій Гончаренко.

США заморозили продаж зброї Україні. Вчорашня заява Романа Костенко — абсолютно правдива. Мені це підтверджують американські компанії", — написав він сьогодні, 21 лютого, у своєму Telegram-каналі.

Водночас колега Костенка по фракції Олександра Устінова стверджує, що США не зупиняли продаж зброї Україні.

США НЕ зупиняли продаж зброї Україні. Друзі-журналісти, будь ласка, перевіряйте інфо перед публікацією. Ми зараз живемо в дуже дуже важкі часи, не варто підливати масла у вогонь, — заявила вона на своїй Фейсбук-сторінці.

Джерело: ТСН, Олексій Гончаренко, Олександра Устінова