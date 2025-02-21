рф может согласиться передать Украине 300 млрд дол. своих активов. Фото:

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росія може погодитися передати на відновлення України свої заморожені Заходом активи.

Після того, як країна-агресор розв’язала проти України повномасштабну війну, США та їхні союзники заблокували 300−350 млрд дол. російських активів. Цн здебільшого європейські, американські і британські державні облігації, що зберігаються в європейському депозитарії цінних паперів. Про це повідомило Reuters.

Зазначається, що три неназвані джерела розповіли про те, що в Москві розглядають використання значної частини заморожених активів для відновлення України в рамках можливої мирної угоди. У Кремлі можуть погодитися на передачу «двох третин» заморожених активів. Ці гроші на відновлення Україні можуть передати, однак «за умови наявності гарантій звітності».

Частину, що залишиться від 300 млрд дол., росія нібито хоче спрямувати на відновлення тимчасово окупованих територій.

Також вказується, що важливо обговорити, які компанії отримають майбутні контракти на відновлення. Також одне з джерел розповіло, що росія в будь-якому разі вимагатиме розморожування заморожених активів у рамках поступового зняття санкцій.

Нагадаємо, у грудні 2024 року Міністерство фінансів України підписало із Світовим банком угоду, яка передбачає, що США нададуть Україні 15 млрд дол., що забезпечені майбутніми доходами від заморожених російських активів.

Джерело: Reuters