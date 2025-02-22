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Ракурс
Трамп не поедет в Москву на 9 мая

Трамп не поедет в Москву на 9 мая

22 фев 2025, 09:05
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Трамп не поїде в Москву на 9 травня.

Як повідомляє кореспондентка Української служби «Голосу Америки» в Конгресі Катерина Лісунова, президент США сказав «ні», коментуючи повідомлення про те, що він буде в Москві 9 травня.

Інформацію про те, що Дональд Трамп приїде в Москву спростував і спікер президента рф Дмитро Пєсков в коментарі російським ЗМІ.

Раніше сьогодні французький журнал Le Point з посиланням на неназвані джерела повідомив, що президент Сполучених Штатів 9 травня приїде на святкування і зустрінеться там з владіміром путіним.

Источник: Ракурс


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