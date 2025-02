Трамп не поїде в Москву на 9 травня.

Як повідомляє кореспондентка Української служби «Голосу Америки» в Конгресі Катерина Лісунова, президент США сказав «ні», коментуючи повідомлення про те, що він буде в Москві 9 травня.

⚡️NEW: «No, no I’m not," President @realDonaldTrump said about reports saying he’s going to Moscow.