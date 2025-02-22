Трамп не поїде в Москву на 9 травня

https://racurs.ua/ua/n204248-tramp-ne-poyide-v-moskvu-na-9-travnya-do-putina.html

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Трамп не поїде в Москву на 9 травня.

Як повідомляє кореспондентка Української служби «Голосу Америки» в Конгресі Катерина Лісунова, президент США сказав «ні», коментуючи повідомлення про те, що він буде в Москві 9 травня.

⚡️NEW: «No, no I’m not," President @realDonaldTrump said about reports saying he’s going to Moscow. — Kateryna Lisunova (@KaterynaLis) February 21, 2025

Інформацію про те, що Дональд Трамп приїде в Москву спростував і спікер президента рф Дмитро Пєсков в коментарі російським ЗМІ.

Раніше сьогодні французький журнал Le Point з посиланням на неназвані джерела повідомив, що президент Сполучених Штатів 9 травня приїде на святкування і зустрінеться там з владіміром путіним.