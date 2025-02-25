Рада забрала мандат у нардепа Кормышкиной. Фото:

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Верховна Рада позбавила повноважень депутатку Ірину Кормишкіну.

У вівторок, 25 лютого, парламент підтримав складання повноважень депутатки Кормишкіної. За це свої голоси віддали 246 парламентарів. Кормишкіна особисто виступила в сесійному залі перед складанням мандату. Про це народні депутати Ірина Геращенко та Ярослав Железняк повідомили в соцмережах.

Після цього у Верховній Раді залишаться 400 депутатів, а в коаліції — 231 парламентар. Кормишкіну може замінити у ВРУ один з кандидатів, що йдуть наступними в партійному списку «Слуги народу»: Інна Сверба, Сергій Мельник або Юлія Палійчук.

Нагадаємо, 17 жовтня нардепу від «Слуги народу» Ірині Кормишкіній повідомили про підозру у незаконному збагаченні. Слідчі встановили, що у 2021−2022 роках парламентар набула понад 20 млн грн і згодом придбала за них будинок в Одеській області, де зараз і мешкає. Однак її офіційний дохід за цей період та заощадження не перевищували 2,7 млн грн.

Згодом ВАКС відпустив Кормишкіну на поруки голови парламентської фракції «Слуга народу» Дмитра Арахамії та голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

А в січні цього року Кормишкіній оголосили про підозру в умисному декларуванні недостовірної інформації, бо в декларації за 2023 рік нардеп не вказала житловий будинок, де живе, та земельні ділянки в Одеській області вартістю понад 17 млн грн.