В Словакии хотят, чтобы Украина вернула 3,5 млрд евро за оказанную помощь

https://racurs.ua/n204336-v-slovakii-hotyat-chtoby-ukraina-vernula-3-5-mlrd-evro-za-okazannuu-pomosch.html

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Лідер словацьких націоналістів Андрей Данко вимагає, щоб Україна повернула €3,5 млрд наданої допомоги

Данко відреагував на інформацію про те, що США близькі до укладення угоди з Україною, яка закріпить за ними частку українських надр і, за словами Трампа, поверне США гроші, вкладені в Україну, яка вже три роки протистоїть російській агресії.

Як Зеленський поверне ті 3,5 млрд євро, які ми туди направили? Для нас 3,5 млрд євро -- це величезні гроші, — заявив словацький політик.

Він зазначив, що якщо німці, французи й американці проситимуть повернути кошти, то Словаччина «не може мовчати».

При цьому протягом усього відео політик не згадував, що росія вторглася на українську територію, називаючи війну «конфліктом» або «подіями в Україні».