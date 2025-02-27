Дональд Трамп, скриншот видео

https://racurs.ua/n204406-razve-ya-eto-skazal-tramp-ne-mojet-poverit-chto-nazyval-zelenskogo-diktatorom.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп, відповідаючи на питання журналістів під час прес-конференції в Овальному кабінеті, проведеної в межах візиту до США британського прем'єра Кіра Стармера, висловив здивування тим, що раніше назвав Володимира Зеленського диктатором.

Про це сьогодні, 27 лютого, повідомляють CNN і Reuters.

Я це сказав? Не можу повірити, що я б таке сказав. Наступне питання, — відповів Трамп, коли його запитали, чи буде він і надалі називати Зеленського «диктатором».

Водночас Трамп, що його стосунки із Зеленським стали «дещо напруженими».

Trump on calling Zelenskyy a dictator: «Did I say that? I can’t believe I said that.» pic.twitter.com/rgkwLjw1D6 — Aaron Rupar (@atrupar) February 27, 2025

Минулого тижня Трамп розкритикував президента України після того, як Київ спочатку відкинув пропозицію закріпити за США права на українські родовища корисних копалин. Трамп тоді назвав Зеленського «диктатором без виборів», оскільки вибори в Україні не проводяться у зв’язку із запровадженим після початку повномасштабного російського вторгнення воєнним станом.

Очікується, що завтра, 28 лютого, Зеленський відвідає Білий дім, щоб підписати угоду про видобуток корисних копалин.

Джерело: CNN, Reuters