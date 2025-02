Президент США Дональд Трамп, відповідаючи на питання журналістів під час прес-конференції в Овальному кабінеті, проведеної в межах візиту до США британського прем'єра Кіра Стармера, висловив здивування тим, що раніше назвав Володимира Зеленського диктатором.

Про це сьогодні, 27 лютого, повідомляють CNN і Reuters.

Водночас Трамп, що його стосунки із Зеленським стали «дещо напруженими».

Trump on calling Zelenskyy a dictator: «Did I say that? I can’t believe I said that.» pic.twitter.com/rgkwLjw1D6