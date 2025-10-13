Зеленський зустрінеться із Трампом 17 жовтня

Дональд Трамп та Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підтвердив поширену раніше ЗМІ інформацію про його майбутню зустріч з лідером США Дональдом Трампом, яка запланована на п’ятницю, 17 жовтня.

Про це Зеленський заявив під час брифінгу з очільницею дипломатії ЄС Каєю Каллас, повідомляє видання «Цензор.нет».

Я на цьому тижні зустрінусь в Вашингтоні з президентом Трампом. Я думаю, що нам потрібно обговорити послідовність кроків, які я хочу запропонувати президенту, — зазначив Зеленський.

Зеленський висловив сподівання, що матиме можливість приїхати до Вашингтона 17 жовтня.

У мене є ще деякі зустрічі, які для мене також важливі. Деякі військові компанії, які важливі. Не можу ділитися деталями щодо цього, — зазначив він.

За словами Зеленського, у нього також заплановані зустрічі з сенаторами та конгресменами.

Головна тема — ППО. І, до речі, у мене також буде зустріч з енергетичними компаніями. Це було потрібно, це була пропозиція від пана президента, — додав він. — У мене будуть зустрічі з певними компаніями, тому що є певні потреби, які потрібні зараз через різні формати. Головні теми — ППО та наші можливості в далекобійності, щоб тиснути на Росію.

Раніше сьогодні журналіст Financial Times Крістофер Міллер на своїй сторінці у соціальній мережі X з посиланням на три інформовані джерела повідомив, що Трамп 17 жовтня планує зустрітися із Зеленським у Вашингтоні.

Це сталося після двох телефонних розмов між президентами минулими вихідними, під час яких вони обговорювали продаж ракет Tomahawk та шляхи припинення війни з Росією, а також як українська делегація розпочинає тиждень переговорів з американськими колегами у Вашингтоні, — зазначив він.

Джерело: «Цензор.нет»