Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore
Трамп підтвердив намір зустрітися з Зеленським 17 жовтня
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що у п’ятницю, 17 жовтня, має намір зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це Трамп заявив під час спілкування зі ЗМІ на борту президентського літака, повідомляє видання «Українська правда».
Я думаю, що так. Так, — зазначив Трамп, відповідаючи на питання, чи прийматиме він Зеленського у Білому домі 17 жовтня.
Трамп після короткої відповіді на це питання подякував і попрощався з пресою.
Нагадаємо, вчора 13 жовтня, журналіст Financial Times Крістофер Міллер на своїй сторінці у соціальній мережі X з посиланням на три інформовані джерела повідомив, що Трамп 17 жовтня планує зустрітися із Зеленським у Вашингтоні. Згодом Зеленський підтвердив цю інформацію.
Джерело: «Українська правда»