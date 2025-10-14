Трамп подтвердил намерение встретиться с Зеленским 17 октября

Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/n209660-tramp-podtverdil-namerenie-vstretitsya-s-zelenskim-17-oktyabrya.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що у п’ятницю, 17 жовтня, має намір зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це Трамп заявив під час спілкування зі ЗМІ на борту президентського літака, повідомляє видання «Українська правда».

Я думаю, що так. Так, — зазначив Трамп, відповідаючи на питання, чи прийматиме він Зеленського у Білому домі 17 жовтня.

Трамп після короткої відповіді на це питання подякував і попрощався з пресою.

Нагадаємо, вчора 13 жовтня, журналіст Financial Times Крістофер Міллер на своїй сторінці у соціальній мережі X з посиланням на три інформовані джерела повідомив, що Трамп 17 жовтня планує зустрітися із Зеленським у Вашингтоні. Згодом Зеленський підтвердив цю інформацію.

Джерело: «Українська правда»