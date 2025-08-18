Читайте также
Карту с закрашенными оккупированными территориями выставили в Белом доме, фото: социальные сети
В Овальному кабінеті, навпроти столу «Резолют», за яким сиділи президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський, була виставлена велика карта України.
На цій карті окупована росією частина території — приблизно 20% країни — зафарбована рожевим кольором. Про це повідомляє BBC.
Це було холодним нагадуванням для українців у кімнаті про поточний стан цієї майже чотирирічної війни — і могло стати наочним засобом для Трампа, щоб посилити тиск на Зеленського з метою обміну території на мир, тепер, коли ЗМІ вже пішли, — зазначає видання.
