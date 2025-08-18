Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Карту с закрашенными оккупированными территориями выставили в Белом доме, фото: социальные сети

В Белом доме выставили большую карту Украины с оккупированными территориями — BBC

18 авг 2025, 21:42
999

В Овальному кабінеті, навпроти столу «Резолют», за яким сиділи президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський, була виставлена велика карта України.

На цій карті окупована росією частина території — приблизно 20% країни — зафарбована рожевим кольором. Про це повідомляє BBC.

Це було холодним нагадуванням для українців у кімнаті про поточний стан цієї майже чотирирічної війни — і могло стати наочним засобом для Трампа, щоб посилити тиск на Зеленського з метою обміну території на мир, тепер, коли ЗМІ вже пішли, — зазначає видання.

Карту із зафарбованими окупованими територіями виставили у Білому дому, фото: соціальні мережі

Джерело: BBC


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров