В Овальному кабінеті, навпроти столу «Резолют», за яким сиділи президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський, була виставлена велика карта України.

На цій карті окупована росією частина території — приблизно 20% країни — зафарбована рожевим кольором. Про це повідомляє BBC.

Це було холодним нагадуванням для українців у кімнаті про поточний стан цієї майже чотирирічної війни — і могло стати наочним засобом для Трампа, щоб посилити тиск на Зеленського з метою обміну території на мир, тепер, коли ЗМІ вже пішли, — зазначає видання.