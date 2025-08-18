Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Владимир Зеленский и Дональд Трамп, скриншот видео

Зеленский прибыл в Белый дом для переговоров с Трампом (ТРАНСЛЯЦИЯ)

18 авг 2025, 20:34
999

Володимир Зеленський, президент України, прибув до Білого дому, де в ході зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами обговорюватиме шляхи врегулювання російсько-української війни.

Офіс президента опублікував пряму трансляцію події.

В Овальному кабінеті Зеленський заявив, що Україна готова до тристоронніх зустрічей.

Трамп, зі свого боку, заявив, що сьогодні «або буде угода, або ні».

Якщо ні, то підтримка України припиниться, — наголосив Трамп.

Водночас Трамп зазначив, що не може сказати, коли саме війна закінчиться.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров