Владимир Зеленский и Дональд Трамп, скриншот видео

Володимир Зеленський, президент України, прибув до Білого дому, де в ході зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами обговорюватиме шляхи врегулювання російсько-української війни.

Офіс президента опублікував пряму трансляцію події.

В Овальному кабінеті Зеленський заявив, що Україна готова до тристоронніх зустрічей.

Трамп, зі свого боку, заявив, що сьогодні «або буде угода, або ні».

Якщо ні, то підтримка України припиниться, — наголосив Трамп.

Водночас Трамп зазначив, що не може сказати, коли саме війна закінчиться.