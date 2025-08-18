Владимир Зеленский, скриншот видео

Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 18 серпня, провів у посольстві України у Вашингтоні зустріч із президентом Фінляндії Александром Стуббом, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні, президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і генсеком НАТО Марком Рютте.

Учасники зустрічі скоординували свої позиції перед зустріччю із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Про це Зеленський повідомив на своїй Фейсбук-сторінці.

Наша основна мета — надійний і тривалий мир для України та всієї Європи. І важливо, щоб динаміка всіх наших зустрічей дала саме такий результат, — наголосив Зеленський.

Розуміємо, що від Путіна не варто чекати, що він сам відмовиться від агресії та від нових загарбницьких спроб. Тому тиск повинен працювати, і це має бути саме спільний тиск — США та Європи, всіх у світі, хто поважає право жити та міжнародний порядок, — додав він.

Зеленський наголосив на необхідності зупинити вбивства і подякував партнерам, які працюють для цього та для надійного й гідного миру.

Україна готова до реального перемирʼя й встановлення нової архітектури безпеки. Нам потрібен мир, — резюмував він.

Також про цю зустріч на своїй сторінці у соцмережі X повідомила фон дер Ляєн.

Сьогодні я у Вашингтоні, округ Колумбія, з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Разом ми зустрінемося з президентом США Дональдом Трампом, — зазначила очільниця Єврокомісії.

Ми працюємо над тим, щоб припинити кровопролиття в Україні. І досягти справедливого та тривалого миру, — додала вона.