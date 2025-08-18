Новости
Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс 28 февраля 2025 года, фото: The White House

Кто примет участие во встрече Зеленского и Трампа, рассказали СМИ

18 авг 2025, 18:17
999

У зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Овальному кабінеті сьогодні, 18 серпня, також візьмуть участь віце-президент США Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, спецпосланці Стів Уіткофф та Кіт Келлог, а також голова апарату Білого дому Сьюзан Уайлс.

Про це повідомляє BBC з посиланням на джерело в Білому домі.

Зазначається, що Зеленський вже підготовчу зустріч із Келлогом, який вважається більш проукраїнськи налаштованим. У нещодавньому російсько-американському саміті на Алясці Келлог участі не брав.

Джерело: BBC


