Хто братиме участь у зустрічі Зеленського та Трампа, розповіли ЗМІ

Володимир Зеленський, Дональд Трамп та Джей Ді Венс 28 лютого 2025 року, фото: The White House

Ракурс

У зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Овальному кабінеті сьогодні, 18 серпня, також візьмуть участь віце-президент США Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, спецпосланці Стів Уіткофф та Кіт Келлог, а також голова апарату Білого дому Сьюзан Уайлс.

Про це повідомляє BBC з посиланням на джерело в Білому домі.

Зазначається, що Зеленський вже підготовчу зустріч із Келлогом, який вважається більш проукраїнськи налаштованим. У нещодавньому російсько-американському саміті на Алясці Келлог участі не брав.

Джерело: BBC