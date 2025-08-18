График встречи Зеленского и Трампа опубликовали СМИ

Дональд Трамп и Владимир Зеленский, фото: ТАСС

Американське видання The Hill опублікувало графік зустрічей президента США Дональда Трампа з його українським колегою Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, які мають відбутися сьогодні, 18 серпня.

Згідно з графіком:

o 12.00 (19.00 за київським часом) очікується, що європейські лідери прибудуть до Білого дому, де телевізійні знімальні групи та фотографи зможуть зафіксувати їхнє прибуття;

13.00 — 13.15 — Зеленський і Трамп мають привітати один одного через годину після прибуття європейських лідерів, а незабаром після цього проведуть зустріч в Овальному кабінеті. Очікується, що на цій зустрічі також буде присутній віцепрезидент Джей Ді Венс. Минулого разу — у лютому — зустріч Зеленського, Венса і Трампа в Овальному кабінеті завершилася сваркою;

14.15 — 14.30 — через годину після початку зустрічі з Зеленським в Овальному кабінеті Трамп привітає інших європейських лідерів у Державній їдальні (їдальні на другому поверсі Білого дому). Через п’ятнадцять хвилин після привітань Трамп і європейські лідери зроблять спільне «сімейне фото» в Кросс холі;

15.00 — Трамп і європейські лідери відправляться на свою важливу зустріч у Східній залі Білого дому. Зеленський також візьме участь у цій зустрічі.

Джерело: The Hill