Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Володимир Зеленський, президент України, вважає президента США Дональда Трампа єдиною людиною, здатною зупинити війну і російського диктатора Володимира Путіна.

Про це Зеленський заявив сьогодні, 22 серпня, під час спільного з генсеком НАТО Марком Рютте брифінгу у Києві, повідомляє агентство «Укрінформ».

У мене була довга розмова з президентом Трампом і у нас було загальне розуміння, як може іти дипломатичний напрямок. Ми не маємо ніяких домовленостей з «рускіми». Ми домовлялись з президентом Трампом, і він єдина людина, яка сьогодні може зупинити Путіна. На мій погляд, — зазначив Зеленський.

Він наголосив, погодився перейти до дипломатичного напрямку завершення війни без умов.

Я підтримав цей (дипломатичний — ред.) напрямок, який запропонував президент Трамп. Ми говорили про тристоронню зустріч (лідерів України, США та Росії — ред.), яка потрібна, — розповів Зеленський.

Потім у нього був зв’язок з «руською» стороною. Він сказав: «Давайте спочатку зробимо двосторонній трек», це пропозиція «рускіх». Він сказав: «Двосторонній трек, а потім трьохсторонній, — додав він.

Зеленський наголосив, що готовий до участі у двосторонніх переговорах, а потім — у тристоронніх:

Я не хочу, щоби ми ставили будь-які умови, які потім хтось буде використовувати як перепони до закінчення війни. Тому я сказав: ми готові.

Джерело: «Укрінформ»