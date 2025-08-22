Новости
Ракурс
Марк Рютте прибыл с визитом в Украину, фото: Владимир Зеленский

Генсек НАТО прибыл в Киев (ФОТО, ВИДЕО)

22 авг 2025, 16:07
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте сьогодні, 22 серпня, прибув із візитом до Києва.

З ним вже провів зустріч президент України Володимир Зеленський. Про це Зеленський повідомив на своїх сторінках у соцмережах.

За словами Зеленського, вони з Рютте обговорили наступні спільні кроки можуть для підвищення безпеки України та Європи й наближення реального завершення війни.

Найголовніше — це наша дипломатія, гарантії безпеки та зброя для наших воїнів. Зокрема, уже працює програма PURL, яка дозволяє купувати американську зброю за кошти партнерів, — зазначив він. — І вже є 1,5 млрд дол. від європейських країн. Це вагомо. Дякую кожному партнеру. Працюємо, щоб було більше.

Дуже цінуємо підтримку Генерального секретаря НАТО. Дякую за готовність допомагати, — додав Зеленський.

Марк Рютте прибув з візитом до України, фото: Володимир Зеленський

Источник: Ракурс


