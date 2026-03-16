Во время учеб «REPMUS/Dynamic Messenger 2025», фото: Алексей Неижпапа

Багатонаціональна військово-морська група на чолі з Україною в ролі «ворога» викрила вразливість військово-морських сил НАТО під час навчань НАТО «REPMUS/Dynamic Messenger 2025» і «потопила» щонайменше один фрегат своїх опонентів.

Про це стало відомо газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), повідомляє «Європейська правда».

У цих навчаннях Україна очолювала так звану «червону» командну, яка складалася з американських, британських, іспанських та інших підрозділів. Їй в межах кількох сценаріїв протистояла команда «синіх» — сили НАТО.

За інформацією джерела газети, п’ять навчальних сценаріїв включали відпрацювання захисту портів та конвоїв. І в усіх п’яти команда під керівництвом України перемогла сили Альянсу.

За правилами навчань, переможцем вважалися ті, хто «атакував», тобто націлився на кораблі противника. Зазначається, що під час імітаційної атаки на конвой «червоні» зробили стільки «влучань» у фрегат НАТО, що той би потонув у справжньому бою.

Проблема була не в тому, що вони не могли нас зупинити — вони навіть не бачили нашої зброї, — розповіло газеті джерело з України, яке було безпосередньо залучене до навчань.

На навчання українці також привезли кілька версій морського безпілотника Magura V7: один перевозив розвідувальне обладнання та вибуховий заряд, інший — кулемет.

FAZ зазначає, що ці навчання чітко продемонстрували — безпілотні системи в поєднанні з оперативним досвідом та перевіреним плануванням становлять «реальну загрозу» для військово-морських сил НАТО, враховуючи, що Альянс ще не належним чином підготовлений до атак із застосуванням такої зброї.

Речник Альянсу підтвердив FAZ проведення навчань, назвавши їх «історичною віхою, яка підтверджує зростаючу роль України в навчаннях НАТО», оскільки вперше український флот координував дії сил противника.

Про участь України у цих навчаннях командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа повідомляв на своїй Фейсбук-сторінці на початку жовтня 2025 року, не розкриваючи деталей.

Наші моряки не просто брали участь — вони очолили, здійснювали планування, координацію та управління силами умовного противника (OPFOR) під час навчань REPMUS/Dynamic Messenger 25, які відбулись у Португалії, — зазначив він тоді. — Враховуючи досвід реальних бойових дій, наша команда максимально застосувала свої знання, щоб показати ефективні сучасні підходи до морської війни.

Джерело: «Європейська правда»