Трамп назвав Зеленського «диктором без виборів»

Дональд Трамп, фото: GoodFon

https://racurs.ua/ua/n204186-tramp-nazvav-zelenskogo-dyktorom-bez-vyboriv.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп назвав президента України Володимира Зеленського «диктатором», звинувативши у відмові від проведення виборів.

Про це йдеться у новому дописі, опублікованому Трампом у його соцмережі Truth Social.

У дописі Трамп знову повторив свої раніші тези про те, що Зеленський, за його даними, «має дуже низький рейтинг» та що половина американської допомоги Україні нібито «зникла».

Він відмовляється від виборів, має дуже низький рейтинг в українських опитуваннях, і єдине, що у нього добре виходить, це грати на Байдені «як на скрипці». Диктатор без виборів, Зеленському краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни, — заявив Трамп.

Також Трамп заявив, що його команда «успішне веде переговори про припинення війни з росією» і що лише він та його адміністрація «за загальним визнанням» може це зробити.

Байден ніколи не намагався, Європа не змогла принести мир, а Зеленський, ймовірно, хоче зберегти gravy train (cленговий вираз, котрий означає отримання надмірних чи невиправданих грошей без зусиль — ред.).