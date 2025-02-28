Работнику ТЦК в Сумской области распылили газ в лицо. Фото:

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Ракурс

Напад на працівника ТЦК стався у Сумській області.

Конфлікт із військкомами виник у Шостці. Напад на працівника Територіального центру комплектування відбувся тоді, коли той разом із поліцією виконував свої обов’язки. Нападника затримали. Про це поліція Сумщини повідомила у Facebook.

Правоохоронці стверджують, що 23-річний чоловік «поводився зухвало» й відмовився виконувати вимоги правоохоронців. Силовики заявили, що цивільний почав чинити спротив військкомам і розпилив сльозогінний газ з балончика на одного з ТЦКшників і начебто вдарив його. Під час його затримання громадянина ушкоджень також зазнав і один із поліцейських.

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 2 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи) Кримінального кодексу України. Громадянину загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у лютому в Одесі під час перевірки документів виник конфлікт між 28-річним місцевим жителем та військовослужбовцями ТЦК та СП. Громадянин розпилив сльозогінний газ в обличчя одного з військкомів та декілька вистрілив у його бік з травматичної зброї. Згодом поліція затримали цивільного та відкрила проти нього кримінальне провадження.