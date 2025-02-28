Воздушные силы ударили по позициям ФСБ в Брянской области

https://racurs.ua/n204424-vozdushnye-sily-udarili-po-poziciyam-fsb-v-bryanskoy-oblasti.html

Ракурс

Авіація Повітряних сил Збройних Сил України успішно завдала удару по прикордонній заставі ФСБ рф у населеному пункті Біла Березка, Брянська область.

Унаслідок точкового ураження знищено важливу військову інфраструктуру противника, зокрема засоби зв’язку, підсилювачі сигналу, обладнання для супутникового зв’язку та інші технічні засоби, що використовувалися для координації бойових дій. Це суттєво знизило можливості противника щодо управління силами та засобами в регіоні.