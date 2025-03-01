Госсекретарь США Марк Рубио. Фото:

https://racurs.ua/n204442-rubio-prizval-zelenskogo-izvinitsya-za-ssoru-s-trampom.html

Ракурс

Суперечку в Білому домі прокоментував державний секретар США Марко Рубіо.

Американський держсек вважає, що президент України Володимир Зеленський має вибачитися за суперечку з американським лідером Дональдом Трампом. Посадовець наголосив, що зустріч у Білому домі обернулася «фіаско» для українського глави держави.

За його словами, президент України не повинен був приїжджати до Вашингтона, «щоб ставати антагоністом». Рубіо припустив, що Зеленський може бути не зацікавлений у завершенні війни з російською федерацією.

Коли ви починаєте говорити агресивно — а президент Трамп укладає угоди, він укладав угоди все своє життя, — ви не збираєтеся садити людей за стіл. І ви починаєте розуміти, що, можливо, Зеленський не хоче мирної угоди. Він каже «так», але, мабуть, це не так", — зазначив держсек.

Нагадаємо, 28 лютого під час зустрічі президента Володимира Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом в Білому домі виникла суперечка щодо російсько-української війни. Дійшло до того, що лідери двох країн розмовляли на підвищених тонах. Трамп вирішив, що Зеленський не готовий до миру, після чого українській делегації довелося покинути Білий дім.

Після скандалу український президент заявив, що не збирається вибачатися перед Трампом і відзначив, що «ніхто більше не хоче закінчення війни, ніж ми, українці».

Джерело: CNN