Зеленский по меньшей мере 33 раза благодарил американцев и лидеров США за помощь - CNN

https://racurs.ua/n204448-v-cnn-poschitali-skolko-raz-zelenskiy-blagodaril-amerikancev-i-liderov-ssha-za-pomosch.html

Ракурс

Зеленський щонайменше 33 рази дякував американцям і лідерам США за допомогу — CNN

Під час зустрічі в Овальному кабінеті в п’ятницю Трамп та Венс сказали президентові України, що він нібито недостатньо вдячний.

Ви повинні бути вдячні. У вас немає козирів, — сказав Трамп, додавши згодом: Ви повинні бути більш вдячним". А потім Венс запитав у Зеленського: Чи подякували ви за всю цю зустріч?

Журналісти CNN опублікували фактчек та навели щонайменше 33 приклади того, коли Зеленський висловлював вдячність США, їхнім чиновникам чи американському народу за підтримку.

Перше «дякую» прозвучало 21 січня 2022 року, останнє (не беручи до уваги заяву вчора) — 12 лютого 2025 року.

При цьому автори зауважують, що це далеко не повний список, бо вони не розглядали «численні внутрішні висловлювання Зеленського українською мовою».